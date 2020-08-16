Hamallık yapan dedenin serinleten tarifi torunlarına gelir kapısı oldu

İstanbul'da 1930'lu yıllarda hamallık yaparken sakatlanınca 1940'lı yılların başında Terme ilçesine dönen Halil İbrahim Kulaç, bir süre helva ekmek ve limonata satarak geçimini sağladı.
Daha sonra dondurma yapımına merak salan Kulaç, o sırada ilçedeki dondurma ustasının ona mesleğin inceliklerini öğretmek istememesiyle, nasıl dondurma yapabileceğine dair kafa yormaya başladı.
Deneme yanılma yöntemiyle kendi dondurmasını yapmayı başaran Kulaç, ilçede 1950 yılında yaptığı dondurmaları satmaya başladı. Yıllar sonra ilk dükkanını açan Kulaç, zaman içinde dondurma makineleri kullanmaya başladı.
Hayata 2010 yılında gözlerini yuman Kulaç, oğullarına ve torunlarına hem iş yeri hem de lezzetli dondurma ve limonata tarifleri bıraktı.
İlçede "Hidolim" markası ile satışa sunulan Termelilerin ise "Halil İbrahim dondurması" dedikleri lezzet, limonata ile birleştirilerek donmuş limonata bardaklarının içinde müşterilere sunuluyor.
İdris Kulaç, AA muhabirine, ailede dondurma işi yapan üçüncü kuşak olduğunu, müşterilerine sundukları limonata ve dondurmayı dedesinden öğrendikleri eski tarife uygun olarak yaptıklarını belirtti.
Dedesiyle dondurma serüvenlerinin başladığını, uzun yıllar müşterilere iki lezzeti ayrı ayrı sunduklarını anlatan Kulaç, şöyle devam etti:
"Dedem Halil İbrahim Kulaç, hamallık yaptığı zamanlarda sakatlanması üzerine dondurma işine yöneldi. Dedemin ustası yoktu, deneme yanılma yoluyla, tamamen doğal ürünlerle zaman içinde bir damak lezzeti yakalamış. Bizler de o lezzeti bugünlere taşımaya çalışıyoruz. 1977 yılında dükkanımıza gelen bir müşteri limonatayı yarıya kadar içtikten sonra bardağın içine dondurma koydu. Limonatalı dondurma fikri de böyle doğdu. Limonatalı dondurma çok talep görmeye başladı."
- "Gurbetçiler anne babalarını görmeden bize uğrar"
Yaz aylarında gurbetçilerin Terme'ye gelmeye başlamasıyla yoğunluk yaşadıklarına işaret eden Kulaç, "Gurbetçilerimiz memleketlerine geldiklerinde anne babalarını görmeden önce limonatalı dondurma yemek için evlerine gitmeden önce bize uğrarlar." diye konuştu.
Kadir Kulaç ise dondurma işinde ailenin ikinci kuşağında yer aldığını ve dondurma yapmayı babasından öğrendiğini söyledi.
Yeğenleri ile babasından kalan lezzeti devam ettirdiklerini aktaran Kulaç, bu yıla kadar sadece sade ve kakaolu dondurma yaptıklarını, gelecek yıl daha farklı dondurmalar deneyeceklerini kaydetti.
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