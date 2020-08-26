Hama'da Esed rejimine bağlı hastanelerdeki serumlar zehir saçıyor

AA muhabirinin Hama'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejimin kontrolündeki Ulusal Hama Hastanesi ile el Esed Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara takılan serumlar, kan zehirlenmesine yol açtı.

Son 10 günde ateşleri yükselerek tedavi için özel hastanelere nakledilen onlarca çocuktan ikisi yaşamını yitirdi.

Rejimin Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen serumlarda, hastane yetkililerinin incelemeleri sonucu yabancı bir madde tespit edildi.

Bölgede Esed rejiminin Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde söz konusu serumların kullanılmaya devam edildiği, sivillerin hasta çocuklarını hastaneye götürmekten çekindiği öğrenildi.

,Ahmet Karaahmet