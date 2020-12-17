Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getiren Brand & Sport Summit etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
2021 Kadınlar ve 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, ay-yıldızlıların yer aldığı grupların şubat ayı penceresi müsabakalarının da Türkiye'de oynanacağını hatırlatan Haluk Yıldırım, “Bildiğiniz gibi ikinci pencere kasım ayında hem erkeklerde hem kadınlarda yapıldı. İstanbul’da organize ettik. Erkelerde Hırvatistan’a yenildikten sonra Hollanda’yı yendik. Organizasyondan sonra gerek FIBA’dan gerek konuk takım federasyonlarından teşekkür mektubu aldık. Bu da tabii şubat ayındaki maçları almamız için avantaj oluşturdu. Bu maçlar yine seyircisiz oynanacak. Kadın Milli Takımı’mızın Litvanya maçı var. Arnavutluk çekilmek zorunda kaldı. Sırbistan, biz ve Litvanya kaldık. Erkelerde son iki maçımız kaldı. Biri İsveç, diğeri Hırvatistan. Organizasyonla ilgili hassas davranıyoruz. He Spor hem de Sağlık Bakanlığı’ndan büyük destekler alıyoruz. Tabii Türk basketbolu için önemli günler. Hem kadın hem erkeklerde hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na gitmek. Oyuncularımızı takip ediyoruz. Maçlarını izliyoruz. Hem oyuncu hem kulüplerle temas halindeyiz. Euroleague maçları da var. Zor bir fikstür. Bu Avrupa basketboluna zarar veriyor, sürekli söylüyoruz. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Son iki maçımız kaldı. İkisini de kazanıp 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
A Milli Erkek Basketbol Takımı’yla birlikte korona virüs sebebiyle 23 Temmuz 2021 tarihine ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmek istediklerinin de altınız çizen yıldırım, “Zor bir yol bizi bekliyor. Grupta 6 takım var, 1’i olimpiyatlara gidecek. Özellikle ev sahibi Kanada’nın ciddi kadrosu var. Yunanistan’ın da önemli isimleri bulunuyor. Kendimize ve oyuncularımıza, teknik kadromuza güveniyoruz. Bu turnuvada olimpiyata gitmek içinden yüzde yüzümüzü vereceğiz. Önemli bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışacağız. Süreyle ilgili sıkıntılarımız var. Ligi 10 Haziran gibi bitirmeye çalışacağız. Pandemi nedeniyle ertelenen maçlar da var. Fikstürle ilgili sıkışmalarımız var. Takım olarak 2 haftalık bir çalışma süreci gözüküyor. Hazırlık maçı çalışmalarımız olacak. Grupta 1. bitirirsen grup ikincisiyle oynuyorsunuz. 2. bitirirseniz diğer gurubun 1.’siyle oynayacaksınız. Mental olarak da hazırlanmak lazım. Milli takımımızın önemli bir iş başaracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
“B MİLLİ TAKIM PROJEMİZ VAR"
TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, orta ve uzun vadedeki hedeflerinden ise şu sözlerle bahsetti:
“İleriye umutla bakıyoruz. 2000, 2002, 2004 doğumlularda önemli potansiyeller var. Gençler ama önemli süreler alıyorlar. 10 sene bu ülkeye hizmet edip mili forma giyecekler. Bu oyuncuları hem takip edip hem kulüpleriyle görüşüyoruz. Bu çocukları toplayıp bir organizasyon yapmamız şu anki fikstürden dolayı mümkün değil. Orhun Ene ve ekibi de maçları yakında takip ediyor. Orhun Ene ile konuştuğumuzda B Mili Takım projemiz vardı. Yazın toplamak istiyoruz. 18-16 yaşta uzun kamplar yapmamız, gelişimlerini takip etmemiz bizler için önemli. En azından yazın B Milli Takım’la ilgili projemiz var. Havuzumuzdaki diğer oyuncularla B Milli Takım yapıp turnuvalara katılmak istiyoruz. Oyuncu havuzunu arttırmamız lazım. Yeterli oyuncumuz yok. Tabii bu oyuncular kulüplerinde ne kadar süre alıyor, onlara da bakmamız lazım. Kulüplerin de kendi dertleri var. Hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz TBF olarak belli bir pencereden herkesin bakmasını sağlamaya çalışıyoruz.”
“SPONSORLARIN BÜTÜN İSTEKLERİNİ KARŞILAMAYA ÇALIŞTIK"
Pandemi sebebiyle sponsorlarıyla daha sık iletişim halinde olduklarını aktaran Yıldırım, “Pandemi dünyada dengeleri değiştirdi. Bir sponsorumuzu pandemi nedeniyle kaybettik. Onun dışındakilerle yola devam ediyoruz. Burada proaktif olduğumuzu düşünüyoruz. Biz en başta bütün sponsorlarla iletişime geçip sözleşmeleri bedelsiz olarak 3 ay uzattık. Sponsorların bütün isteklerini karşılamaya çalıştık. Bu dönemi en az hasarla kapatmaya çalıştık. Pandemi spor endüstrisine önemli zarar verdi. Böyle ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Ligde de bir protokolümüz var, 6 oyuncu hastalanana kadar maçlar oynanabilecek. Ama 6 oyuncuyu bulursa erteleniyor. Sezon başında tüm kulüplerle oturulup karar verilen bir olay. Sektörün devam etmesi için böyle bir karar almak zorundaydık. Ben en kısa sürede bu günleri atlatıp eski güzel günlerimize kavuşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
“SEYİRCİ BELKİ PLAY-OFF'LARDA"
Korona virüs aşısının etkili olması halinde ligde play-off müsabakalarını seyircili oynatmayı planladıklarını da dile getiren Haluk Yıldırım, “Herkes seyircili maçı özledi. Bunu herkes söylüyor. Kulüplerin önemli kalemlerinden bir olan seyirci gelirleri sıfırlanmış durumda. Kulüplerde bütçenim önemli miktarını oluşturuyordu, kolay bir sorun değil. İnşallah aşıdan sonra işler iyi giderse belki play-off’larda seyircili ortama döneceğimizi düşünüyorum. Herkes seyircili salonları özledi” dedi.
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