Şahin, yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı müsabakalar ve yerel seçimler için verilen üç haftalık aradan sonra Trabzonspor'un daha da güçlenerek lige devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından futbolcuların izinli olduğunu ifade eden Haluk Şahin, şöyle devam etti:

"Zor ve yorucu bir fikstürün ardından Erzurumspor maçını kazanarak moralli bir şekilde milli araya girdik. Teknik heyetimiz, futbolcularımız özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan eksiklikler ve sakatlıklar yüzünden çok fazla efor sarf ettiler. Takım arkadaşlarının yokluğunda büyük bir özveri ve sahiplenme göstererek Trabzonspor'u yukarılara taşıyan futbolcularımıza cuma gününe kadar izin verdik. Cuma günü takımımız yeniden toplanacak ve Antalyaspor maçı hazırlıklarımıza başlayacağız."

Şahin, taraftarlarının karşısına daha güçlü şekilde çıkacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzde yaklaşık 18 günlük bir süre var. Bu sürede cezalı olduğu için Erzurumspor maçında yer alamayan Yusuf Yazıcı takıma katılacak. Abdülkadir Ömür de takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacak. Sağ bekimiz Pereira'nın da iyileşme sürecinde sona yaklaştık. Sağlık kurulumuzun vereceği rapor doğrultusunda onun da takımla birlikte çalışacağını ve Antalyaspor maçında hazır duruma geleceğini düşünüyoruz. İnşallah sahamızda oynayacağımız karşılaşmada çok daha güçlü bir şekilde taraftarımızın önüne çıkacağız."

"AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Haluk Şahin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyetle ligde Avrupa kupalarına katılma iddialarını güçlendirdiklerini söyledi.

Ligi bitirebilecekleri en üst seviyede bitirmek istediklerini belirten Şahin, "Sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirip Trabzonspor'un ait olduğu Avrupa arenasında tekrar yer almasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.