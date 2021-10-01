Arkadaş ziyareti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde bir arkadaşını ziyaret eden Levent, gazetecilerin objektifine poz vermeyi ihmal etmedi.

Muhabirlere, "Kolay gelsin." dedikten sonra oradan ayrıldı.