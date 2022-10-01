Haluk Levent'ten Tüdanya için yardım çağrısı

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, bu kez de 80'li yıllarda seslendirdiği seslendirdiği şarkılarla bir döneme damga vuran Tüdanya için takipçilerinden yardım istedi. "Seni Sevmeyen Ölsün" parçasıyla da tanınan şarkıcının zor günler geçirdiğini belirten Levent, Tüdanya'nın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüdanya!

Eski ses sanatçımız...

En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.

Sesini kaybetti, konuşamıyor.

Evi oturulmaz halde ve borç içinde

Elinizden ne geliyorsa artık...

Valilik onaylı.

700.000 ₺

Ziraat Bank.

Hatice Nacitarhan

TR37 0001 0008 4651 8010 6450 02"

TÜDANYA KİMDİR?

İzmir'in Bergama ilçesinde Bergamalı yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak doğdu. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

2020 yılında kalp krizi geçiren ve 2021 yılında gırtlak kanserine yakalanan Tüdanya sesini kaybetmeden önce son konserini 2018 yılında verdi.

ALBÜMLERİ

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)