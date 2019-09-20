"YILLAR ÖNCE 'EN İYİ OYUNCU' DEMİŞTİM"

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce 'En iyi dizi' ve 'En iyi oyuncu' diye yazmıştım. Bana gülenler online mı? Haluk Bilginer ve Onur Saylak..." ifadelerini kullandı.