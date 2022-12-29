Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı

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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söyledi.

Yapılan açıklama ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şarkıcılığın yanı sıra kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı.

"İLK AYLIĞIMIZDAN BİR ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ" Haluk Levent, "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim... Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' O gün bugün işte. AHBAP Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 YIL ÖNCE DESTEK OLMUŞTU Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.