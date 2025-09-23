Haluk Levent, rekor kırdı

"Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?" sorusuna yanıt arayan bir çalışma olan Celebrity Güven Endeksi'nin sonuçları açıklandı.

Haluk Levent, 6'ncı kez ilk sırada yer alarak bu konuda rekor kırdı.

Çalışma kapsamında, MediaCat tarafından belirlenmiş 80 ünlü kişinin fotoğrafı gösterilerek, her bir ünlü için 10 üzerinden değerlendirme yapılması istendi. Araştırma; 12 ilde bin kişinin üzerinden yapıldı.

EN ÇOK GÜVENİLİR 20 KİŞİ ♦ Haluk Levent... % 60.9 ♦ Kenan İmirzalıoğlu... % 54 ♦ Müge Anlı... % 49.5 ♦ Şener Şen... % % 47.5 ♦ Tarkan... % 43.3 ♦ Ali Sunal... % 42.3 ♦ Murat Yıldırım... % 42.3 ♦ Haluk Bilginer... % 41.3 ♦ Tolga Çevik... % 40.7 ♦ Beyazıt Öztürk... % 40.2 ♦ Aras Bulut İynemli... % 40.1 ♦ Kıvanç Tatlıtuğ... % 40 ♦ Demet Akbağ... % 38.6 ♦ İlker Ayrık... % 38.7 ♦ Demet Evgar... % 37.4 ♦ Çetin Tekindor... % 36.4 ♦ Kerem Alışık... % 35.3 ♦ Oğuzhan Uğur... % 34.8 ♦ Ezgi Mola... % 34 ♦ Tolga Sarıtaş... % 33.8 Kenan İmirzalıoğlu

Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş, listeye bu yıl ilk kez giren ünlüler oldu.

Ali Sunal

