Haluk Levent: Olası İstanbul depremi için yapılacak tek şey; her gün bunu gündeme getirmek

Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent, 3. Stratejik Satın Alma Derneği Zirvesi'nde konuştu. Deprem bölgesine yönelik yardımlara ilişkin konuşan Levent, "Bizler deprem zamanını, o an vicdanlarımızı yardım ederek rahatlatıyoruz. Aslında yardım şimdi lazım. Şu an orada mısın? Şu an ne acılar var görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz" diye konuştu. Olası İstanbul depremi ile ilgili de konuşan Levent, "Olası İstanbul depremi için yapılacak tek şey; her gün bunu gündeme getirmek. Başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Satın alma ve tedarik zinciri profesyonellerinin üye olduğu Stratejik Satınalma Derneği (SSD), satın alma zirvelerinin üçüncüsünü "Yılmaz Satınalma ve Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi" başlığı altında hayata geçirdi. Zirvede satın alma profesyonelleri ve uzmanları tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve alınması gereken risk yönetimi önlemlerine odaklandı. İstanbul’da yapılan zirve toplantısında, bu yıl katılan konuşmacılar arasında iktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, ve Ahbap Derneği Kurucusu sanatçı Haluk Levent de yer aldı.

Zirvede Afet Durumu Satın Alması ve Lojistik Yönetimi başlıklı konuşma yapan Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinde etkilenen şehirlerdeki duruma ilişkin "Bizlerde de şöyle bir eksiklik görüyorum. Bizler, deprem zamanı o an vicdanlarımızı yardım ederek rahatlatıyoruz. Aslında yardım şimdi lazım. Sular duruldu, acılar ortaya çıktı, insanlar yalnız kaldı. O gün herkes oradaydı. O gün depremde başına bir şey gelen herkesin akrabası oradaydı. Almanya'dan arkadaşları oradaydı. Uzak şehirlerden kuzenleri oradaydı. Herkes oradaydı. Şimdi gidin. Kimse yok. Yardım açısından bakın, gelmez. Çünkü gündemde değil. Bizden halk olarak toplumsal refleks olarak ne zaman ki toplum olarak böyle kamuoyunda bir gündeme getirirdik hemen o gazın içerisine giriyoruz. Ve kendimize bir görev ediyoruz. Diyoruz ki ben bunu yapmalıyım. Ve yapıyoruz. Çünkü vicdanımız daha önce geliyor. Önce vicdanımızı rahatlatıyoruz. Bu bir öz eleştiridir. Hepimiz için geçerli. Şu an orada mısın? Şu an ne acılar var görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz. Onun için şu anda maalesef kendimize toplumsal olarak yapacağım şey öz eleştiri. Yardım şimdi lazım. Para önemli değil. Küçücük vicdan şimdi lazım" diye konuştu.

"BİZ İNSANOĞLUNA PARANIN DEĞERLİ AMA HER ŞEY DEMEK OLMADIĞINI ANLATAMADIK" Levent, "Para değersizdir diyemeyiz. Para değerlidir ama o paraya ulaşmak için harcadığınız şeyler çok daha değerlidir. Biz insanoğluna paranın değerli ama her şey demek olmadığını anlatamadık. Bu nedenle orada bazı çalışmalar yaptığımız şirketlerden mesela defolu ürün geliyor. Oradaki depremzede demek düşkün demek değil. Onu anlamıyor insanlar. O ben de olabilirim, sen de olabilirsin. O nedenle bizi gerçekten çok üzen şeylerden biri insanların deprem bölgesinde dahi ya da yangın bölgesinde dahi ekonomilerini daha ön planda tutmaları, oradan kazanacağı kazancı daha ön planda tutmalarıdır" diye konuştu.

"TANRIM BU ÖMRÜMDE BANA BU DEPREMİ YAŞATMASIN" Olası İstanbul depremi ile ilgili konuşan Levent, "Tanrım bu ömrümde bana bu depremi yaşatmasın. İstanbul depremi bambaşka bir şey demek. Yıllardır İstanbul depremi konuşuluyor. Ama hangi hükümet gelirse gelsin şu anda yol kat edilmiş değil. Yani bir nevi aflar, şunlar, bunlar birçok sıkıntıya sokmuştur ve ben her hükümet için söylüyorum. Çünkü yaşadım. İstanbul depremi ile ilgili senaryoları okudum. Bir dernek başkanı olarak devletin elindeki senaryoları okudum. Ama anlatamam. Okuduğum senaryoları anlatmak hakkım değil. Ne tür kötü şeyler olabilir, korkunç. Şu an şu saatte oturuyoruz ve hiçbir şey yapamıyorsak biz bunu hak etmişiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DEPREMİ İÇİN YAPILACAK TEK ŞEY; HER GÜN BUNU GÜNDEME GETİRMEK" Ahbap Derneği olarak olası İstanbul depremi için çalışmalarından bahseden Levent, "Mevcut hükümeti elinde tutanlar muhalefetle beraber anlaşmadan bu iş yapılamaz. Bir kere yıkacaksın. Ve yeni yerler oluşturacaksın. Çünkü insan canı her şeyden kıymetlidir. Can orada o bir çocuk, bir bebek. O nedenle İstanbul depremine biz ahbap olarak hazırlansak ne olur? Tabii ki hazırlandık. Gebze'de büyük bir depomuz var. Depolara bir şeyler hazırladık. Çünkü hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz. İstanbul depreminde şöyle bir sorun var. Depremde sizi koruyacak kimse yok. Niye? Polis yok. Bekçi yok. Neden yok? Çünkü adamın önce ailesi geliyor. Çünkü adam Allah bilir, ailesi ne tarafta diye oraya gidecek. Onun için bizler Ahbap olarak İstanbul depremi olduğu zaman dışarıdaki şehirlerden gelecek gençleri ayarladık şimdiden. Bu sebeple olası İstanbul depremi için yapılacak tek şey; her gün bunu gündeme getirmek. Başka bir şey değil" diye konuştu.

"AMACIMIZ; GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZLA DUAYEN MESLEKTAŞLARIMIZI BİR ARAYA GETİRMEK" Stratejik Satınalma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Evren Cibelik, "Stratejik Satın Alma Derneği Zirvesi’nin bugün üçüncüsünü gerçekleştirdik. Zirvemizde amacımız; genç bir meslektaşlarımızla duayen meslektaşlarımızı bir araya getirmek, beyin fırtınası yapmak hem öğretmek hem de ustalarımıza yeni stratejiler ortaya çıkartmaktı. Bugün mesela Mahfi Bey, Haluk Bey gibi sektörün önemli isimlerinin tavsiyelerini iş hayatımıza, mesleklerimize uygulamak gibi bir amacımız vardı. Bugün mesela Haluk Bey de afet anında lojistik çözümleri ile ilgili fikir belirtti. Deprem ve benzer afet anlarında üretimlerimiz devam ediyor bunlara nasıl daha dinamik çözümler sunabiliriz gibi bir amacımız vardı. Bugün burada 700 kişiyle beraberdik. Hepsini farklı farklı sektörden 1 senelik tecrübesi olanla 42 senedir satın alma yapan arkadaşımız da buradaydı. Aynı zamanda mentor çalışmalarımız var. Mesleğe yeni başlayan arkadaşımızın satın almasıyla kırkıncı yılında olmuş olan bir arkadaşımızın bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda tersine mentorluk da yaptırmış oluyoruz. Ben örnek vereyim otuzuncu senemde dijitalleşmeye çok fazla ayak uyduramayabilirim. Z kuşağından aldıklarımızla bizler de değişime giriyoruz. Bu aynı zamanda birbirimizle çok sıkı bağlar içerisindeyiz ve iki taraf içinde bu durumu kazan-kazan ilişkisine döndürüyoruz" dedi.

Zirvede konuşan iktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, özellikle 2024 yılındaki belirsizlikleri, yeni enflasyon çeşitlerini ve özel sektörün kriz yönetimine karşı aldığı önlemleri ele aldı. Eğilmez, seminerde yaptığı konuşmada, 2024 yılında küresel ve yerel ekonomik açıdan karşılaşılacak belirsizlikleri değerlendirdi. Yeni enflasyon türlerinin ortaya çıkmasının sektörel ve piyasalardaki etkilerini açıklarken, özel sektörün kriz yönetimi stratejilerine odaklandı. Seminerde, özel sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik ve finansal risklere karşı aldığı önlemleri de inceleyen Eğilmez, tecrübelerini paylaşarak katılımcılara önemli perspektifler sunmayı hedefledi.