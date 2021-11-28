İlk bölümü 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan program bu hafta Yıldız Tilbe'nin katılımıyla 28 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen programı Haluk Levent'le Yeniden'in çekimleri Kibrithane'de yapılıyor. Kibrithane ise İstanbul Küçükçekmece'de yer alıyor.

28 KASIM HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUĞU

Başarılı Rock sanatçısı Haluk Levent'in sunumuyla Star'da perşembe akşamı yayımlanan programın bu haftaki konuğu Yıldız Tilbe oluyor...