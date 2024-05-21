Haluk Levent'in konserinde duygusal anlar

REKLAM advertisement1

Giresun'da düzenlenen 47'nci Uluslararası Aksu Festivali kapsamında Giresun Atatürk Meydanı'nda, Haluk Levent konser verdi.

Binlerce Giresunlunun alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Levent, eski ve yeni eserlerinin yanı sıra türkü de seslendirdi.

Haluk Levent, 30 yıl önce ameliyat olması için bir parkta konser verdiği Hayati Gedük ile de buluştu. Sağlığına kavuşan Gedük'ü eşiyle birlikte sahneye çağıran Haluk Levent, kendisiyle o günler üzerine konuştu.

1995'ten bu yana 20 ameliyat geçiren Halati Gedük, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Duygusal anların yaşandığı sahnede konuşan Haluk Levent; "Hayati, küçücük bir çocuktu. Yaşadığı hastalığın tedavisi için çok sayıda zorlu ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ben de yardım konseri için Giresun’a gelmiştim. Ardından tüm tedavilerinin yapılmasını sağladık. Hayati, şimdi kocaman bir adam oldu, evlendi ve aile kurdu" dedi.

Haluk Levent, Twitter sayfasında da şu paylaşımı yaptı: Hayati.

Tam 30 yıl önce tanıdım onu.

Böbrek yetmezliği vardı.

Giresun’daki ilk konserim onun adına yardım konseri idi.

Sonra İstanbul’a gittik.

15 ün üzerinde operasyon geçirdi.

Doktorlar ümitsiz gibiydi.

Direndi.

Başardı.

Az önce eşiyle konserime geldi.

O kadar mutlu oldum ki💚 pic.twitter.com/QgS2O5Sq6j — Haluk Levent (@haluklevent) May 20, 2024