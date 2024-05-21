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        Haberler Magazin Haluk Levent'in konserinde duygusal anlar

        Haluk Levent'in konserinde duygusal anlar

        Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, 30 yıl önce ameliyat olması için destek verdiği Hayati Gedük ile buluştu. Duygusal anların yaşandığı sahnede, Levent; "Hayati şimdi kocaman bir adam oldu, evlendi ve aile kurdu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:58
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        30 yıl sonra 'iyilik' buluşması
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        Giresun'da düzenlenen 47'nci Uluslararası Aksu Festivali kapsamında Giresun Atatürk Meydanı'nda, Haluk Levent konser verdi.

        Binlerce Giresunlunun alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Levent, eski ve yeni eserlerinin yanı sıra türkü de seslendirdi.

        Haluk Levent, 30 yıl önce ameliyat olması için bir parkta konser verdiği Hayati Gedük ile de buluştu. Sağlığına kavuşan Gedük'ü eşiyle birlikte sahneye çağıran Haluk Levent, kendisiyle o günler üzerine konuştu.

        1995'ten bu yana 20 ameliyat geçiren Halati Gedük, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Duygusal anların yaşandığı sahnede konuşan Haluk Levent; "Hayati, küçücük bir çocuktu. Yaşadığı hastalığın tedavisi için çok sayıda zorlu ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ben de yardım konseri için Giresun’a gelmiştim. Ardından tüm tedavilerinin yapılmasını sağladık. Hayati, şimdi kocaman bir adam oldu, evlendi ve aile kurdu" dedi.

        Haluk Levent, Twitter sayfasında da şu paylaşımı yaptı:

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        #Haluk Levent

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