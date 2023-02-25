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Haluk Levent'in isyanı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye giderek vatandaşlara destek olan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabından sitemde bulundu. Levent, "AHBAP’lar eğlencede" diyenlere tepki gösterdi

Giriş: 25.02.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent'in isyanı - Magazin haberleri
Haluk Levent'in isyanı
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HABERTURK.COM

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor.

Günlerdir afet bölgesinde olan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AHBAP ekibinin iki tane videosunu yayınladı. Levent, "Depremzede çocukları biraz olsun mutlu etmek için prova yapıyorlardı oysa. Prova yapılan 1. videoyu 'Ahbaplar eğlencede' diye göstermek ayıp" dedi.

Bir sonraki videoda depremzede çocuklar ile AHBAP ekibini paylaşan ünlü şarkıcı açıklamasında "2. videoda her şey ortada. Ne olur uğraşmayın bırakın çalışasınlar" cümlelerine yer verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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