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Haluk Levent ile Doğukan Manço, bu akşam saatlerinde meydana gelen depremlere merkezinde yakalandı. Yardım çalışmaları için Hatay’da bulunan Levent ile Manço, yaşananları aktardı.

Bu akşam saat 20.04 ve saat 20.07’de Hatay’da meydana gelen iki yeni deprem korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Defne merkezli 6.7 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 6 Şubat’taki depremlerde hasar gören binalar yıkıldı.

Hatay’da bulunan Doğukan Manço ile Haluk Levent, depremle ilgili gözlemlerini bildirdi. Levent, “Offff çok bina gitti çok çok. Her yerde ambulans sesleri. Yaralıların Allah yardımcısı olsun. Savaş Cünedioğlu adlı vatandaşımız sağ salim çıkarıldı. Enkaz altından sesler gelmeye devam ediyor” derken Manço, yaşananları “Hatay’da iki deprem oldu. Biri; 6.7 büyüklüğünde Defne, diğeri; 5.8 merkezi Samandağ merkezli. Ne yazık ki yıkılan binalar var. Çalışmalar yeniden başladı. Gerek soğuktan, gerekse ‘girilebilir’ dendiği için evine girenler vardı. Yarım yıkılmış evler tamamen yıkıldı. Bizim bulunduğumuz noktada yıkılan binalar da var, yaralılar var, gönderiliyor” şeklinde aktardı.