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        Haberler Magazin Haluk Levent: Eurovision, nihai hedefinden saptı - Magazin haberleri

        Haluk Levent: Eurovision, nihai hedefinden saptı

        Haluk Levent, Eurovision Şarkı Yarışması hakkında; "Eurovision, nihai hedefinden saptı. Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision en zirve değildir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:12
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        • 1

          Haluk Levent, Girne'de bir konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent, "Hava güzel, 19 Mayıs coşkusunu da hep birlikte yaşayacağız. Eğlenip, şarkılar söyleyeceğiz” dedi.

          Müzik çalışmalarından bahseden Haluk Levent; “Beşiktaş Stadyumu’nda Dünyaca ünlü ‘Dimash Qudaibergen’ sahne alacak. Beraber bir düetimiz olacak. Onun heyecanı var. Artık müziğe ağırlık vermenin zamanı geldi. Yeni bir şarkı yolda, Sena Şener ile de bir cover şarkıya düetimiz olacak. Sonrada albüm hazırlıklarına gireceğiz yavaş yavaş.” dedi.

        • 2

          Basın mensuplarının, “Artık arabesk ve rock, Türkiye’de pek dinlenmiyor. Rap daha ön planda. Bunun nedeni nedir sizce?” sorusuna Levent; “Rap, şu an dünyanın popüler müziği. Tattır bu... Belki bizim müzik alanımız daha az dinlenecek. Bu hayatın dengesidir. Biz kendi içimizde daha da fazla dinlenebilmesi için mücadele etmeliyiz” şeklinde cevap verdi.

          Eurovision Şarkı Yarışması'nın tekrar gündeme gelmesi ve bu yıl birinci olan adayın kıyafetinin tartışma konusu olmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Haluk Levent, bu konuda şunları söyledi; “Eurovision, bizim nostaljimiz. Dünya artık şarkıların yarıştırıldığı bir yer olmamalı. Halk ve jüri seçiyor ama Semiha Yankı’nın ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısı, bence dünyanın en güzel şarkısı ama birinci olamadı. Eurovision, nihai hedefinden saptı. Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision en zirve değildir.”

          * 'Seninle Bir Dakika'; 3 paunla 19'uncu sırada yer almıştı.

        • 3

          Haluk Levent, memleketi Adana'da geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, kanser hastalığıyla mücadele eden ablasını ağırlamıştı. Ablası Hicran Levent ile karşılıklı çiftetelli oynayan Haluk Levent, tedavisi devam eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıtmıştı. O konser hakkında da konuşan Levent, duygularını; “Ablam kansere yakalandı. Bizler çok üzüldük. Hep bir hayalim vardı. Küçükken düğünlere gittiğimizde sahnede çok oynardık. Onu sahneye çıkartıp çiftetelli oynatmak istedim. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok keyifliydik" şeklinde dile getirdi.

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