Haluk Aykutlu'ya veda

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Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Fercan Aykutlu'nun babası Haluk Aykutlu, hayatını kaybetti. Aykutlu, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde konuşan Fercan Aykutlu, "Ailemizin en büyüğüydü. Çok sevdiğimiz, saydığımız çok iyi yürekli bir insandı. Çok üzgünüz. Hiç kimseyi kırdığını, üzdüğünü, hakkında kötü bir söz söylediğini duymadım. Son derece iyi bir insandı. Öyle biri ile birlikte büyümekten, onun evladı olmaktan çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bundan sonra tabi alışmak düşüyor bize. Başımız sağ olsun" dedi.

Haluk Aykutlu için İzmir Hacı Osman Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı.

Haluk Aykutlu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Eski Balçova Kabristanı'nda toprağa verildi. 90 yaşında hayatını kaybeden Haluk Aykutlu, bir süredir tedavi görüyordu.

Habertürk olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.