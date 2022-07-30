Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Fercan Aykutlu'nun bir süredir tedavi gören babası Haluk Aykutlu vefat etti.

Aykutlu'nun cenazesi, Pazartesi günü öğle namazının ardından İzmir'de Hacı Osman Paşa Camii’nden (Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı) kaldırılıp, eski Balçova Kabristanı’na defnedilecek.

Ciner Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet, Aykutlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.