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Düşük enerjiye sahip olmanın yanında fiziksel ve ruhsal açıdan yorgun ve bitkin olma halidir. Yaşanılan bazı stres, uykusuzluk, gerginlik ve dengesiz beslenme buna neden olabilmektedir. Dengeli ve düzenli bir beslenme ve bunun yanında sağlıklı bir yaşama kalitesine sahip olarak düzeltilebilir bir durumdur.
Halsizlik Gideren ve Enerji Veren Bazı Gıdalar
Gün içerisinde alınan su miktarı halsizliği gidermede etli olabilen ve bedeni ayakta tutan önemli bir ihtiyaçtır. Vücudun susuz bırakılması halsizliği tetikler. Bunun yanında bitki çayları ve mineral içeren içecekler günlük su kaybının artmasını sağlayacaktır.
Halsizlik yaratan bir başka etkende vücuttaki demir mineralinin azalmasıdır. Demir eksikliği Kronikleşen yorgunluğa ve halsizliğe dönüşebilir. Demir içeren gıdalar yeşil yapraklı sebzeler, et ve balık tüketirseniz halsizliği önlemiş olursunuz.
Karbonhidrat içeren gıdalar vücuda enerji veren ve zinde tutan gıdalardır. Özellikle nişasta içeren gıdalar, sebze ve meyveler, tahıl içeren gıdalar almanız gün içerisinde oluşan halsizlik sorununa takviye olacaktır. Seratonin içeren kompleks karbonhidrat içeren gıdalar kan şekeri seviyesini de düzenleyerek halsizlik ve yorgunluk belirtilerini yok edecektir.
Her gün tüketilmesi gereken bir kase yoğurt hem kan şekerini düzenlemeye ve bunun yanında kalsiyum ve enerji takviyesiyle halsizlik ve yorgunluk halinden çıkmanızı sağlayacaktır. Özellikle probiyotik içeren yoğurt tüketmeniz halinde bakteri oluşunu engelleyerek toksin atmanızı da etkinleştirecektir.
Halsizlik gün içerisinde aldığınız kalorinin yanında fazla kalori kaybıyla da ortaya çıkmaktadır. Kahvaltı ile güne başlamak artı bir enerji kaynağı sağlamaktır. Özellikle c vitamini, içeren meyveler ve taze sıkılmış meyve suları takviye edilmesi önemlidir. Gün içerisinde ağır yağlı ve şeker içeren rafine edilmiş gıdalar tüketmeyin. Bu ağırlaşan bir sindirim sistemi demektir ve enerji kaybına yol açacaktır.
Hafif ama besleyici gıdalar tüketmeniz halinde daha zinde ve sağlıklı olmanız muhtemeldir.
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