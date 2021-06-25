Halsey'den mezarlık ziyareti

"CİNSİYET ALGIM EŞİTLENDİ"

Hamile olmanın cinsiyet algısını eşitlediğini belirten Halsey, "Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip... Hamileliğin bana 'kadınlık' hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU DUYGU DEVAM EDER"

Ünlü şarkıcı, "Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder" dedi. Halsey, ayrıca "Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de... Şimdilik hoşça kalın" mesajını yazdı.