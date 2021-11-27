"TİTİZLİKLE SEÇİLDİ"

Berry, o bikininin hem modelinin ve renginin hem de kullanılan aksesuarların çok büyük bir titizlikle, dikkatlice seçildiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Bir sürü bikini denedik... Bir sürü bikini ve bir sürü kemer..." şeklinde konuştu.