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Halle Berry: Onu bulana kadar bir sürü bikini giyip, çıkardım - Magazin haberleri

Halle Berry: Onu bulana kadar bir sürü bikini giyip, çıkardım

Ünlü oyuncu Halle Berry, "Die Another Day" adlı filmde giydiği turuncu bikiniyle ilgili konuştu. Berry, o bikininin hem modelinin hem de kullanılan aksesuarların çok büyük bir titizlikle seçildiğini dile getirdi

27.11.2021 - 17:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2002 yılında çekilen James Bond filmi "Die Another Day"de Pierce Brosnan ile birlikte kamera karşısına geçen Halle Berry, o günleri andı. Berry, filmde giydiği ve hafızalara kazınan o turuncu bikiniden söz etti.

    İki çocuk annesi olan ve Vogue Dergisi'ne konuşan Halle Berry, kariyeri boyunca giydiği unutulmaz giysileri anlattı.

  • "TİTİZLİKLE SEÇİLDİ"

    Berry, o bikininin hem modelinin ve renginin hem de kullanılan aksesuarların çok büyük bir titizlikle, dikkatlice seçildiğini dile getirdi.

    Ünlü oyuncu, "Bir sürü bikini denedik... Bir sürü bikini ve bir sürü kemer..." şeklinde konuştu.

  • "ASIL SIRRI DOĞRU PARÇALARI BİR ARAYA GETİRMEK"

    Halle Berry, o filmde giydiği ve aradan geçen zamana rağmen hafızalardan silinmeyen bikininin, aslında çok basit bir kesime sahip olduğunu ama bu noktada işin sırrının, birbiriyle uyumlu doğru parçaları bir araya getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Berry, o unutulmaz bikiniyi seçerken de bir James Bond filmi söz konusu olduğu için "ikonik bir görüntü" ortaya çıkacağını düşündüklerini de belirtti.

  • "SU ÇOK SOĞUKTU"

    O sahnenin çekimi sırasında zorlandığını ifade eden oyuncu, "Orada oyunculukla ilgili en büyük meydan okumam, sanki su çok sıcakmış gibi çıkıp, yürümem oldu." diye konuştu.

    Berry, son olarak o sahnenin çekimi sırasında suyun çok soğuk olduğunu da sözlerine ekledi.

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