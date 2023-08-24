Halle Berry'nin eski eşi Olivier Martinez'e ödeyeceği nafaka belli oldu

Ünlü isim, 2021'de bu rakamı ayda 8 bin dolara (yaklaşık 206 bin TL) indirmeyi başarmıştı. Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.

Film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, ödemeye zorlandığı miktarı 4.5 milyon dolarla sınırlamayı başardı. Bu da ünlü oyuncunun aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.