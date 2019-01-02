Bu yıl ilki gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin en önemli kongre merkezlerinden biri olan Haliç Kongre Merkezi’nde yıldız sanatçılar, 18 Ocak-1 Şubat tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Haliç Kongre Merkezi’ndeki yıldızlar geçidi Edis konseri ile başlayacak ve sırasıyla Hande Yener, Teoman, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Koray Avcı, MFÖ, Zara&Rubato ve Dostları, Serkan Kaya&Bendeniz, Serdar Ortaç, Fettah Can&Merve Özbey, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Sibel Can, Berkay, Güldüy Güldüy ve Güldür Güldür ile devam edecek.



‘Halkın Yıldızları’ etkinlik tarihleri:



18 OCAK - EDİS



19 OCAK - HANDE YENER



20 OCAK - TEOMAN



21 OCAK - CENGİZ KURTOĞLU & HAKAN ALTUN



22 OCAK - KORAY AVCI



23 OCAK - MFÖ



24 OCAK - ZARA&RUBATO VE DOSTLARI



25 OCAK - SERKAN KAYA&BENDENİZ



26 OCAK - SERDAR ORTAÇ



27 OCAK - FETTAH CAN&MERVE ÖZBEY



28 OCAK - ALEYNA TİLKİ



29 OCAK - DEMET AKALIN



30 OCAK - SİBEL CAN



31 OCAK - BERKAY



1 ŞUBAT - GÜLDÜY GÜLDÜY & GÜLDÜR GÜLDÜR