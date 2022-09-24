Halkın sesi 'Show Ana Haber'de!

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Hak ve adalet yerini bulsun; zalimin, vicdansızın yaptığı yanına kalmasın diye 'Show Haber' yine ve sadece gerçeğin peşinde. Güçlü ve deneyimli kadrosuyla, soran ve sorgulayan uzman muhabirleriyle her an olay yerinde.

'Show Haber' Türkiye'nin sesi, halkın gözü kulağı! Yeni sezonda da güçlü ekibiyle haberin merkezinde, 'Show Ana Haber'de buluşalım!

Pınar Erbaş Ersoy ile 'Show TV Hafta Sonu Haber', hafta sonu saat 18.25'te Show TV'de!