Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kaydetti.