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        Haberler Gündem Güncel Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Esenyurt'ta sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Esenyurt'ta bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:35
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        Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal medyaya yansıyan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.

        Şüpheli Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğunu, orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

        Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

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