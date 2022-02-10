Halkbankın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Bankanın 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 2 trilyon 473 milyar 776 milyon 223 bin 78 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verildiği bildirildi.
KAP açıklamasında ayrıca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor da paylaşıldı. Raporda şunlar kaydedildi:
"İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır."
VAKIFBANK DA KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURDU
VakıfBankın KAP'ta yayımlanan açıklamasında ise Bankanın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 3 milyar 905 milyon 622 bin 489,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13 milyar 400 milyon TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa Istanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonuna tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği kaydedildi.
KAP açıklamasında ayrıca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor da paylaşıldı. Raporda şunlar aktarıldı:
"Elde edilecek fon ile Bankamızın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılması, Bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!