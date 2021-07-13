"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Konya'da gerçekleştirildi

AA

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon ve Samsun'dan sonra bugün Konya'da gerçekleştirildi.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın, tarımı ve sanayiyi bütünleştiren kalkınma yapısıyla örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Toplumun tüm kesimlerinin üretim gücüne katılımını sağlamayı hedeflediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılımının yüzde 34 düzeyinde seyrettiği ülkemizde, bu oranın artması hem sosyal hem de ekonomik yapımızın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaç uğrunda, kadınlarımızın yanında durmayı, girişimciliklerini ve üretkenliklerini desteklemeyi, bankacılık misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadın girişimcilerimize özel kurguladığımız 'Kadın Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana, yurt çapında 39 bini bulan girişimci faydalanmış ve 3,6 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Destek paketimizin sağladığı ivmeyle kadınlarımız yeni başarı öyküleri yazmaya devam etmektedir."

Konya'da sulama sistemleri iş kolunda faaliyet gösteren bir girişimcinin, Halkbank'ın desteğiyle ticaretini yaptığı sistemin imalatını da yapacak kapasiteye ulaştığını, çiftçilere eğitim ve danışmanlık verecek biçimde hizmetini genişlettiğini ve ihracata başladığını aktaran Arslan, Ankara’dan oto yedek parça sektöründe yer alan bir başka kadın girişimcinin ise aldığı kredi ile nakit sıkışıklığını aştığını, pandemi sürecinde işlerini büyüterek 30 kişilik yeni istihdam oluşturduğunu anlattı.

- "İç Anadolu Bölgesi özelinde toplamda 526 milyon lirayı aşan kredi hacmine ulaşılmıştır"

Arslan, Kadın Girişimci Destek Paketi'ne, ülkenin tüm bölgelerinden olduğu gibi İç Anadolu Bölgesi'nden de geniş katılım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Sivas'tan 6 bin kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, İç Anadolu Bölgesi özelinde toplamda 526 milyon lirayı aşan kredi hacmine ulaşılmıştır. Az sonra, bu illerimizden kredisi onaylanan 14 girişimci kadınımıza, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim edeceğiz. Kadınlarımızın iş hayatına daha fazla katılımıyla ekonomimizin ivmesini daha güçlü şekilde yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Halkbank olarak, elimizdeki finansal imkanlarla kadın girişimcilerimizi desteklemeyi ve yeni imkanlar oluşturmayı sürdüreceğiz. Fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma yaşamına dahil olmayı arzulayan kadınlarımızın yanındayız."

Konuşmanın ardından İç Anadolu Bölgesi'nden kredisi onaylanan 14 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına kredileri takdim edildi.

Program kapsamında daha sonra "İlham Veren Kadınlar" ve "Gelecek İçin Sıfır Atık" başlıklı paneller düzenlendi.