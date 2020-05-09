HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Halkbank tarafından yapılan duyuru da bireysel temel ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklama da;
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. Denildi.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Nasıl Faydalanabilirim?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!