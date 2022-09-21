Halkbank'tan hisse geri alımı

Halkbank'ın dün KAP’ta yayımlanan bildirimine göre, banka, hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de 8.06-8.58 TL fiyat aralığından 8 milyon 850 bin adet hisse geri alımı yaptı.

Söz konusu satın alma Halkbank hisselerinin son 5 işlem gününde yüzde 33 değer kaybetmesinin ardından geldi.