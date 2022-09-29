Halkbank emekli promosyon kampanyası araştırmaları son günlerde hız kazandı. Bankaların kampanyalarını yakından takip eden binlerce vatandaş "Halkbank emekli promosyon ödemleri ne kadar, kaç TL ve maaş taşıma nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Eylül 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ve banka taşıma işlemi hakkında merak edilenler...