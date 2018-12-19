Halkbank yurtdışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracına karar verdi. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre özkayank hesaplamasına dahil edilecek olan teminatsız borçlanma araçlarının azami vadesi 12 yıl olacak.

Bankanın açıklamasında şöyle denildi:





"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki dönemde yaşayan ihraçlarımız hariç olmak üzere yurtdışında ilaveten 2 milyar ABD Doları veya diğer para birimlerinden muadili tutara kadar maksimum 12 yıl vade ile sınırlı kalmak koşulu ile farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli olabilecek şekilde, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere teminatsız borçlanma araçları ihraç edilmesi hususunda ve ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir."