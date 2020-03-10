Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir.

HALKBANK PROMOSYON NE KADAR?

Ne kadar promosyon alacağım?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Nasıl başvurabilirim?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerinden, Bank24 ATM’lerinden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattından ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşını Halkbank 'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Halkbank'a yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.