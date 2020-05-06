HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank tarafından yapılan duyuru da bireysel temel ihtiyaç kredisinin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklama da;

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur. Denildi.