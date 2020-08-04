Tutar ve Ödeme Koşulları

Yeni(sıfır) konutlar için %0,64 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, 2. El konutlar için %0,79 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.