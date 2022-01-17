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Halkbank ABD'de devam eden yasal sürece ilişkin açıklamada bulundu. Bankanın KAP'a yolladığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan Mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir.

İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu Banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki Bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır."

HİSSELERDE YÜKSELİŞ

Bu açıklamanın ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisselerinde sert bir yükseliş yaşandı. Halkbank hisseleri saat 10.30 itibarıyla cuma kapanışa göre yüzde 8.3 değer kazandı.