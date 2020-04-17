17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirmişti.
Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.
Ankara'nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren Hilal Gömlek de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.
İşyeri sahibi Ramazan Tasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 senelik esnaf olduğunu söyledi.
Ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu belirten Tasım, "3 çocuğum var. Ev kredisi, dükkan kirası ödüyorum, her şey para, bu kredi benim elimi rahatlattı, onun için çok memnunum. Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor." dedi.
"10-15 dakikada işimizi hallettiler"
İnternet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını dile getiren Tasım, şöyle devam etti:
"İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi hallettiler."
Tasım, başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirterek, "Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarası istendi." diye konuştu.
"İhtiyacı olan herkes başvursun"
Krediye başvurmadan önce çevresindeki birçok kişinin kendisine "hiç başvurma, haberlerde çıkan şeyler yalan" dediğini aktaran Tasım, şunları kaydetti:
"İhtiyacı olanlar çekinmeden başvursun. Bankaya gittim, bankadakiler dedi ki 'Hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz, ihtiyacı olanlara yüzde 100 verilecek.' ama belki çok başvuran olduğu için birkaç gün sonra olur. Hükümete, bu paketi çıkardığı için çok teşekkür ederim, esnaf için çok iyi oldu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!