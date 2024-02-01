Halkbank, Grupa Azoty ZAKSA'ya 3-2 mağlup oldu
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına 3-2 yenildi.
Halkbank, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımına 3-2 yenildi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Kedzierzyn-Kozle
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Grupa Azoty ZAKSA: Chitigoi, Smith, Kaczmarek, Bednorz, Takvam, Janusz (Shoji, Pashitskii, Banach, Kluth, Zaplacki, Gawron, Biernat)
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Abdel-Aziz (Volkan Döne, Perrin, İzzet Ünver)
Setler: 21-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-12
Süre: 149 dakika (27, 31, 28, 25, 38)