Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Türkiye'de voleybolun köklü takımlarından Halkbank, tecrübeli milli oyuncuları Gökhan Gökgöz ve Volkan Döne ile yeni sezonda da yola devam etme kararı aldı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Gökgöz, "Her yeni başlangıç, yeni umutlarla birliktedir. Bizim için de bu yıl öyle olacak. Geçtiğimiz sezonun şanssızlıklarını geride bırakıp, takımımla birlikte mücadele imkanı bulduğum için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Döne de "Halkbank ailesi ile devam edeceğim. Mutluyum ve heyecanlıyım. Bu duygularımı sahaya iyi performans olarak yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.