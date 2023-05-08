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Halkbank final serisinde avantaj yakalamak istiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Aslan Ekşi, AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi üçüncü maçında Ziraat Bankkart'ı yenerek avantajı yeniden ele geçirmek istediklerini belirtti

Giriş: 08.05.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank final serisinde avantaj yakalamak istiyor
AA

Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki final serisinde üçüncü maç, yarın yapılacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Final serisinde ilk maçı Halkbank, ikinci karşılaşmayı Ziraat Bankkart kazanmıştı. 1-1'lik eşitlik bulunan seride, 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.

Maça ev sahipliği yapacak Halkbank'ta takım kaptanı Aslan Ekşi, yaptığı açıklamada, kaliteli bir final serisi yaşandığını ifade etti.

İki ekip arasında bu sezon oynanan resmi maçlarda da eşitlik olduğunu hatırlatan voleybolcu, "İki güçlü takım final oynuyor. Ankaralı voleybolseverler bunun değerini biliyor ve tribünleri dolduruyor. Bizler de sahada finale yakışır mücadele sergiliyoruz. İlk maçı kazanmıştık, ikinci müsabakada bir yol kazasına uğradığımıza inanıyoruz. Üçüncü sınavdan başarı ile çıkarak avantajı yeniden ele geçirmek istiyoruz. Takım olarak buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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