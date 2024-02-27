Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Cucine Lube deplasmanına konuk oluyor
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.
Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.
İlk maçta rakibine sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisi, İtalya'daki mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set oynamaya hak kazanacak.
Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda ise organizasyona veda edecek.