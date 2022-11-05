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Halkbank emekli promosyon ücretleri güncellendi! Kasım 2022 Halkbank emekli promosyon ne kadar oldu, ne zaman verilecek?

Halkbank emekli promosyon ücretleri güncellendi!

Halkbank emekli promosyon ücretleri ödemesi emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 42,35 zammın ardından özel ve kamu bankaları promosyon kampanyaları başlattı. Yeni aya girmemiz ile birlikte Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi. İşte 2022 Kasım ayı Halkbank emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgiler...

Giriş: 05.11.2022 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bankaların emekli promosyon kampanyası rekabeti devam ederken Halkbank promosyon ücretleri sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarında ödenecek promosyon tutarını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Kasım ayına girilmesi ile beraber Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi. İşte 2022 Kasım ayı Halkbank emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylar...

  • KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

  • Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

  • HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    01.11.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Halkbank emekli promosyon ödemeleri tabloda yer almaktadır.

    3.500 TL altı maaşa 3.000 TL emekli promosyonu,

    3.500 - 7.499 TL ise 3.500 TL,

    7.500 - 9.999 TL'ye 4.500 TL,

    10.000 ve üzeri brüt maaş tutarına 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    *Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilere iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

    *Halkbank'ta birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

  • HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

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