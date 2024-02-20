Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cucine Lube Civitanova'yı konuk ediyor
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Halkbank, çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını konuk edecek.
Giriş: 20.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:14
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımıyla karşılaşacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Macaristan'dan Peter Szabo hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı ise 28 Şubat’ta İtalya’da oynanacak.