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Halkbank başantrenör Taner Atik'le yolları ayırdı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, başantrenör Taner Atik ile yollarını ayırdı.

Giriş: 17.05.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank başantrenör Taner Atik'le yolları ayırdı
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, başantrenör Taner Atik ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde antrenör, genel menajer ve başantrenör olarak hizmet eden Taner Atik'le yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Taner Atik'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan, Taner Atik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Halkbank ile çok sayıda şampiyonluk ve kupa aldıklarını anımsatarak kulüp yönetimi, sporcu ve taraftarlara teşekkür etti.

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