Halkbank açılış-kapanış saatleri ve çalışma günleri

16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi yani kısaca Halkbank 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kuruluş amacı küçük ve ortak büyüklükte olan esnaflara ve sanayicilere kolay bir şekilde ucuz kredi vermektir. 2001 yılında Emlak Bankası ve 2004 yılında Pamukbank’ı bünyesine katarak gücünü arttıran Halkbank günümüzde Türkiye’deki en yaygın Devlet bankalarından biridir.
Türkiye Halk Bankası, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuş ve yüzde 51’i hala kamu sermayeli olarak devam etmektedir. Yüzde 49 hissesi ise Halka açık olarak bulunmaktadır. Dünyanın en büyük bankaları arasında da 159. sırada yer almaktadır.
HALKBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ
Halkbank'ta mesai hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından daha sonra öğlen 13.30’da mesai başlar. Kapanış saati 17.00 olan Halkbank hafta sonları bayram günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.
HALKBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Halkbank'ın merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
Halkbank müşteri hizmetleri telefonu 444 0 400 ve 0850 222 0 400'dür. Bankacılıkla işlemlerinizi bu telefonlarla aracılığı ile 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!