Halkbank ABD Anayasa Mahkemesi tarafından dinlenecek

BloombergHT'nin haberine göre ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları pazartesi günü yaptıkları açıklamada Halkbank’ı dinleyeceklerini açıkladı. Halkbank İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederek 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini aklama suçlamasının reddini talep ediyor.

Halkbank, ABD Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act-FSIA) kapsamında federal yargının diğer ulusları ve sahip oldukları şirketleri yargılayamayacağı tezini savunuyor.

Talebin reddedilmesini isteyen Biden yönetimi ise FSIA yasasının ceza davalarına konu edilemeyeceğini, sadece sulh hukuk davalarında geçerli olacağını belirtiyor.

ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Halkbank yargılama sürecinin devamına izin verirken yabancı devletler dokunulmazlık yasasının ceza davalarına konu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermeye gerek olmadığını söylemişti. Daire, FSIA yasası uygulansa bile suçlamaların ticari faaliyetler istisnası kapsamına girdiğini belirtmişti.

Bloomberg Intelligence analisti Elliot Stein'e göre eğer dava düşmezse bu, Halkbank için 1-2 milyar dolar uzlaşma bedeline mal olabilir.

HİSSELER TAVAN

Halkbank haberinin ardından BIST Bankacılık Endeksi'nde günlük yükseliş yüzde 9'u aştı. halkbank ve Vakıfbank hiiseleri tavan oldu.