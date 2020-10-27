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Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli

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