ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

50.000 lira için 3 ayda bir ödemenizin başlangıç taksit tutarı 3.200 lira, son taksit ödemeniz 2.553 TL olur. Elinize ise net geçecek miktar 47.525 liradır. Kredinizi ödedikten sonra ise size verilecek toplam geri ödeme miktarı ise 725 TL.

100.000 TL çekecek olan esnafın yine 3 ayda 1 olacak şekilde ilk taksit miktarı 6.400 TL son taksit miktarı ise 5.106 lira olacaktır. Eline geçecek olan toplam para ise 95.150 liradır.

150.000 lira çekmek isteyen esnaflar 3 ayda 1 ödemeli ilk taksit miktarı 9.600 lira son ödemesi 7.659 lira olur ve eline net 142.775 lira geçer.

200.000 TL için kredinin ilk 3 ay sonraki ödeme miktarı 12.800 olacaktır. 20. yani son taksit miktarı da 10.212 lira olur. Toplam maliyeti 234.993 lira olur.