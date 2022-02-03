Salon: Başkent

Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)

Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp, Alari Saar, Kais)

Setler: 25-20, 25-18, 25-17

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)