Halkbank: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Efe Bayram)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhan Coşkun, Berat Emre Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)

Setler: 25-13, 29-27, 25-19

Süre: 83 dakika (24, 34, 25)