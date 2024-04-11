Halkbank: 3 - Fenerbahçe Parolapara: 1 | MAÇ SONUCU
Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 25-17, 20-25, 25-18 ve 25-16'lık setler sonucu 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Halkbank, Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 25-17, 20-25, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
HALKBANK: Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Batuhan Hüseyin Duman, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Blankenau, (Volkan Döne)
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
SETLER: 25-17, 20-25, 25-18, 25-16
SÜRE: 105 dakika (22', 28', 32' 23')